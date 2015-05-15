Порошенко подписал закон о декоммунизации

Об этом в пятницу вечером сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, были подписаны законы "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов"; "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

Эти законы были приняты народными депутатами на утреннем заседании Верховной Рады 9 апреля 2015 года большинством голосов.

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"Подписывая указанные законы, Порошенко заявил, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подан проект закона, направленный на совершенствование нормы об ответственности за нарушение закона о статусе борцов за независимость Украины в ХХ веке", - сообщила пресс-служба президента.

Согласно информации, законопроектом, который инициировал Порошенко, предлагается устранить коллизии, которые могут быть использованы для злоупотребления нормами законодательства, нарушения прав и свобод человека и гражданина, в частности в части свободы научных исследований и международного сотрудничества и диалога.

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