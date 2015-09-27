Сына Джемилева незаконно этапировали в другой регион России - адвокат

Об этом сообщил один из адвокатов Хайсера Джемилева Николай Полозов на своей странице в Twitter.

"Сегодня стало известно, что Хайсера Джемилева этапировали в Астраханскую область. Везут через Армавир. Отслеживаем перемещения", - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что Хайсера Джемилова этапировали в Астраханскую область. Везут через Армавир. Отслеживаем его перемещения. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

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По словам адвоката, Хайсер "по закону должен быть в колонии по месту жительства - в Крыму, или по месту вынесения приговора - в Краснодарском крае".

По закону РФ, Хайсер Джемилов должен быть в колонии по месту жительства - в Крыму, либо по месту вынесения приговора - в Краснодарский край. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

Полозов также отметил, что "Россия до сих пор не ответила на повторный экстрадиционный запрос Украины о выдаче Хайсера".

Россия до сих пор не ответила на повторный экстрадиционный запрос Украины о выдаче Хайсера Джемилова. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

"Незаконное этапирование Джемилева в другой регион является ответом российской власти на политическую деятельность его отца - Мустафы Джемилева", - написал адвокат осужденного.

Безусловно, незаконном этапирование Джемилова в другой регион это ответ российской власти на политическую деятельность его отца. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 26, 2015

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Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Едемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО до Краснодарского края РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 лет.