Сына Джемилева незаконно этапировали в другой регион России - адвокат

00:01, 27 сентября 2015
Общество
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Сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева – Хайсера этапировали в Астраханскую область РФ.

Фото из социальных сетей

Об этом сообщил один из адвокатов Хайсера Джемилева Николай Полозов на своей странице в Twitter.

"Сегодня стало известно, что Хайсера Джемилева этапировали в Астраханскую область. Везут через Армавир. Отслеживаем перемещения", - говорится в сообщении.

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По словам адвоката, Хайсер "по закону должен быть в колонии по месту жительства - в Крыму, или по месту вынесения приговора - в Краснодарском крае".

Полозов также отметил, что "Россия до сих пор не ответила на повторный экстрадиционный запрос Украины о выдаче Хайсера".

"Незаконное этапирование Джемилева в другой регион является ответом российской власти на политическую деятельность его отца - Мустафы Джемилева", - написал адвокат осужденного.

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Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Едемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО до Краснодарского края РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 лет.

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