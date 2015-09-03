Круглый стол: Изменения в законодательстве как движущий фактор развития украинского кинопроизводства

Тезисы к обсуждению: Проблема определения года выпуска фильма. Действующее законодательство оперирует понятием «года производства», тогда как не существует формального и легкого для проверки критерия для определения этого показателя.

Необходимость внести изменение, согласно которому российские сериалы и фильмы будут запрещаться не исходя из года изготовления, а из года первого обнародования (по копирайту)?

Проблема безнаказанности за нарушения. Установление на законодательном уровне юридической ответственности заявителя за подачу в Госкино недостоверных сведений, и способов проверки такой информации - единственный механизм, который сработает?

Проблема различения фильмов, созданных в ко-продукции с российскими кинопроизводителями и фильмов производства государства-агрессора. Решит ли законодательное введение балльной системы оценки эту проблему? Проблема «размытости» критериев антитоталитарного закона. Как усовершенствовать?

Участники: Филипп Ильенко, председатель Госкино; Владимир Филиппов, председатель Общественного совета при Госкино; представители Нацсовета; представители украинских медиа групп.