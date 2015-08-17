СБУ задержала диверсанта, который под координацией российской спецслужбы готовил теракты

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, деятельность террористов координировалась кадровыми сотрудниками ГРУ Российской Федерации.

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Боевик прошел диверсионную подготовку в Луганске, в одной из террористических группировок «ЛНР». Его основной задачей на контролируемой Украиной территории было планирование, подготовка и участие в совершении террористических актов против украинских подразделений и гражданских объектов, говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.