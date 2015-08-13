Боевики "ЛНР" отказали ОБСЕ в доступе к участку украинско-российской границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Хуг отметил, что в отчетах ОБСЕ за неделю были приведены примеры, когда отведенное тяжелое вооружение не хранилось на соответствующем участке. «Нам, например, мешают на дороге. Несмотря на наш дипломатический статус, нас останавливают на украинской стороне, на пунктах пропуска, они спрашивают о нашей национальности. Это задержки, это не ограничения в передвижении. "ЛНР" нам полностью не дает доступа к границе между Украиной и РФ в Луганской области», - сказал Хуг.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявляет о применении тяжелого вооружения обеими сторонами конфликта на Донбассе

Кроме того, по его словам, обе стороны конфликта наблюдателям ограничивают доступ к некоторым местам хранения вооружения. «Или полностью не дают доступ, или нам не разрешают близко подходить к оружию, чтобы записать, например, серийный номер оружия. Или нам позволяют посмотреть на это оружие с дистанции. Это не полное ограничение, но все же ограничение нашего мандата», - добавил Хуг.