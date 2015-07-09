К 1000-летию смерти князя Владимира в Киеве выставят семь чудотворных икон

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, ссылаясь на председатель административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), в Киев будут привезены семь икон Божьей Матери.

"27 июля в 14.00 планируется проведение традиционного молебна на Владимирской горке, который возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении с епископатом, монашеством, священством и верующими Украинской Православной Церкви", – отметил он.

По его словам, на праздничный молебен приедут верующие со всех регионов Украины, чтобы поклониться чудотворным иконам.

Читайте такжеКуратор Гиркина отказался везти мощи Владимира в Украину«Иконы «Касперовская», «Святогорская», «Ахтырская», «Почаевская», «Зимненская», «Песчанская» и «Призри на смирение». Эти иконы сначала будут принесены на Владимирскую горку, а после крестного хода – в лавру, где 27 июля в 17.00 начнется всенощное бдение», – сказал архимандрит.

28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется праздничная Божественная литургия.

"Иконы в лавре будут находиться 27-28 июля. В связи с праздничной датой священноначалие нашей Церкви приняло решение, чтобы эти святыни прибыли в Киев, и как можно больше людей имели возможность приложиться к ним, помолиться, попросить у Господа помощи, в частности – мира для нашего государства", – сказал священник.

И добавил, что 1000-летие преставления князя Владимира - событие, которое важно для всей Украины, особенно для Киева.

"Здесь равноапостольный князь Владимир крестил наших предков и положил начало настоящему развитию и становлению нашего народа, который стал с того времени христианским", – подчеркнул архимандрит УПЦ МП.