На Хортице археологи обнаружили уникальный комплекс периода ямной культуры возрастом более 4 тысяч лет

Как рассказал УНИАН руководитель археологической экспедиции – директор Запорожского областного центра охраны культурного наследия и известный украинский археолог Олег Тубольцев, «каменный комплекс эпохи ранней бронзы с захоронением мужчины – жреца, возможно, вождя или идейного лидера племени, был обнаружен на Хортице сегодня при проведении раскопок комплекса, над которым археологи работают уже 15 лет».

«Данный комплекс не имеет аналогов. Он представляет собой овал диаметром около 50 метров со рвами, ориентированными по сторонам света, несколькими входами, огромным скоплением обожженных костей животных, хранилищами керамической посуды периода шнуровой керамики, жертвенником, под которым мы обнаружили нижнюю челюсть человека и, что нехарактерно для ямной культуры, - каменным комплексом в южной части с захоронением мужчины – жреца, вождя или идейного лидера индоевропейского племени, которое и создало данный комплекс около 2 300 тыс. лет до н.э», - рассказал Тубольцев.

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Аналогичные по форме комплексы, по словам Тубольцева, ранее были обнаружены на территории Португалии и Азии. Но, в отличие от запорожского комплекса, ни один из них не имеет каменных захоронений. В ходе дальнейших раскопок и исследований археологи надеются найти ответ на вопрос о том, чем вызвано данное отличие - кем был человек, побудивший своих соплеменников создать ему такое уникальное захоронение.

«Пока мы склоняемся к мысли о том, что он был жрецом. Об этом говорит ряд особенностей комплекса, в частности наличие жертвенников, в том числе - и для человеческих жертвоприношений. Необычное для ямной культуры положение тела, отсутствие охры. Однако серьезные заключения можно будет делать только после завершения раскопок и проведения исследований», - сказал Тубольцев.

Руководитель экспедиции также отметил, что раскопки каменного захоронения сопровождались рядом мистических событий.

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«Как только мы попытались открыть захоронение, начинался сильнейший дождь с грозой, и мы вынуждены были прерывать работу. Так повторялось несколько раз, а когда мы захоронение все-таки открыли, у меня в руках по необъяснимым причинам в буквальном смысле слова рассыпалась трубка, которую мы решили раскурить, обнаружив, что сигареты закончились», - рассказал Тубольцев.

Археологи планируют провести как можно больший объем работ в этом году, однако уверены, что ответы на все вопросы в ближайшее время получить не удастся.

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«Мы работает на раскопках этого комплекса 15 лет и за это время открыли приблизительно 25% комплекса. Так что однозначно будем комплекс консервировать с тем, чтобы продолжить работу в последующие годы», - рассказал руководитель экспедиции.

Ранее УНИАН сообщал, что на Почтовой площади в Киеве в июле планируется восстановить археологические исследования.