На Одесчине без взяток невозможно получить земельный участок и разрешение на строительство – Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня вечером во время встречи с руководителями управления взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы, предотвращения и выявления коррупции, а также отдела внутреннего аудита.

Об этом он заявил, заслушав доклады о проделанной работе вышеназванных подразделений, руководители которых заявили, что серьезных нарушений в проверяемых ими структурах не выявлено.

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«Одно из двух – или вы живете на другой планете, или остальные граждане живут в мире, который сами придумали… Я сегодня был в Сергеевке. Там лучший парк разобрали на части представители местной районной администрации и местного совета. Все земли прихвачены. В одном месте виллу строит прокурор – прямо на пляже - у лимана, в другом месте – друг мэра приватизировал туалет», - рассказал Саакашвили. Он добавил, что вместе с туалетом гражданин «10 га прихватил у пляжа» и строит здание, которое совсем не соответствует параметрам туалета.

Глава ОГА добавил, что строительные разрешения практически все выдавались за взятку или по блату, аналогично проводится выделение земельных участков.

«В детсад ребенка определить – взятка, за хороший детсад – дать взятку, хотя ты за него платишь. Ты идешь в школу – взятка, хорошая школа – взятка. Заканчиваешь школу – взятка за аттестат, урожай с поля вывезти – взятка, умираешь – взятка за хорошее место на кладбище!», - заявил Саакашвили.

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Он акцентировал, что жители региона уже устали жаловаться на беспредел чиновников, что о многочисленных нарушениях и взяточничестве известно всем, кроме тех, кто обязан злоупотребления выявлять и бороться с ними.

По его словам, в регионе при якобы строительстве дорог деньги «закатываются в асфальт», а в ужасающем состоянии дорог он убедился лично, посещает районы области.

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«Перед моими визитами устраивают потемкинские деревни – латают кусочки дорог, думая, что я ничего не понимаю», - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил о ликвидации подразделений ОГА по взаимодействию с правоохранительными органами и внутреннего аудита.