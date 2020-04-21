В Ивано-Франковске священника УПЦ МП оштрафовали за нарушение карантина

Во время Богослужения на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты, которые не соблюдали дистанцию.

В Ивано-Франковске 21 апреля правоохранители составили административный протокол на священника УПЦ Московского патриархата за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает ГУНП области.

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Сегодня сотрудниками полиции во время охраны публичного порядка было выявлено нарушение, а именно во время Богослужения на территории церкви находилось более 10 человек без средств индивидуальной защиты, которые не соблюдали дистанцию.

На священника был составлен админпротокол по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ведь он был субъектом проведения религиозного мероприятия.

В полиции поясняют, что их деятельность направлена в таких случаях, прежде всего, на осуществление превентивной, а именно разъяснительной работы среди населения.

Как сообщал УНИАН, в город Почаев Тернопольской области, где зафиксировано распространение коронавируса, ограничен въезд, а Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.