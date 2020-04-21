На совещании у Зеленского обсудили смягчение карантина

Правительство планирует продлить карантинные меры, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая.

На совещании под председательством президента Владимира Зеленского по преодолению эпидемии коронавирусной болезни рассматривали возможности смягчения карантина для психологической поддержки граждан и запуска экономики.

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Как сообщает Офис президента, правительство планирует продлить карантинные меры, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусной инфекцией, который ожидается в начале мая.

«Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидается в начале мая. Люди должны понимать, когда можно будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин», - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные меры в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также отметил, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

Министерство здравоохранения на ближайшем заседании правительства будет предлагать продлить карантинные меры до 12 мая.