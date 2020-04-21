Коронавирус в Одесской области: в Подольске усиливают карантин, в город готовится зайти Нацгвардия

Подольскую городскую больницу решили закрыть, поскольку там зафиксировано много больных COVID-19 среди медработников.

По состоянию на утро 21 апреля в Одесской области зафиксированы 146 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в Одессе, в частности, зарегистрированы 43 случая коронавируса, в Подольске – 37 случаев, в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.

По словам Куцого, учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантинные противоэпидемические меры в городе и районе.

Так, Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин, а все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирования. На улицах города и прилегающей территории вокруг этой больницы проведут дезинфекцию.

Кроме того, согласно протоколу комиссии, власти Подольска должены обеспечить жильем военнослужащих Национальной гвардии, которые будут привлекаться к исполнению карантинных мероприятий" в опорной больнице и "будут круглосуточно дежурить на карантинных КПП" в Подольске.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 6 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки были зарегистрированы 415 новых случаев коронавирусной болезни. Это является новым антирекордом заболевания COVID-19 в Украине.