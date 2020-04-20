Коронавирус обнаружен еще у 4 военнослужащих ВСУ
Коронавірусну болезнь COVID-19 выявлены еще в 4 военнослужащих, которые проходили службу в Житомирском военном институте имени С.П. Королева.
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Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.
"Сегодня, 20 апреля, подтверждено заболевание еще в 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С.П. Королева, что с 8 апреля находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института, в связи с контактами с больным", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 апреля в Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом лиц достигло 35. Из них два человека выздоровели и два человека умерли.
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