Зеленский допускает смягчение карантина после 24 апреля

В случае отсутствия "большой волны" больных президент допускает некоторое ослабление ограничений в некоторых важных для страны отраслях и в работе транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности смягчения определенных карантинных ограничений после 24 апреля, если ситуация с COVID-19 в стране не будет существенно ухудшаться.

Читайте такжеДо 10% заболевшего населения: Зеленский объяснил, чем угрожают большие скопления людей на ПасхуОб этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сейчас все зависит от людей. Если они действительно услышат, что те меры карантина, которые сейчас ввело государство - не жесткие пока, - если будет самоизоляция... если люди будут выполнять все карантинные меры, я уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус», - заявил он.

Президент допускает некоторое ослабление ограничений в некоторых важных для страны отраслях и в работе транспорта в случае отсутствия «большой волны» инфицированных. «Это не план «Б», я уверен, что это план «А», мы так будем делать. С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией к людям, к обществу и люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей надо будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые очень для нас важные, будут открываться, частично может быть смягчение в мае что касается транспорта... Такие вещи будут, если не будет очень большой волны больных, все зависит от волны, это правда... Поэтому Пасха - только дома», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.