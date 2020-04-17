Больной COVID-19 ректор духовной семинарии извинился перед всеми, кого заразил

Священник утверждает, что придерживался всех правил карантина, однако мог стать источником заражения других людей.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии Московского патриархата при Киево-Печерской лавре Сильвестр Стойчев, больной COVID-19, извинился перед всеми, кого успел заразить.

Об этом он написал в Facebook.

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«После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко начали полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЛР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался позитивным», – отметил священник.

Сильвестр утверждает, что придерживался всех правил карантина, однако мог стать источником заражения других людей.

«Поэтому я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Киевской духовной академии УПЦ Московского патриархата лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания на COVID-19.