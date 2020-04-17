На территории Ионинского монастыря введен карантин

На территории монастыря работают бригады санитарных врачей.

На территории Троицкого Ионинского монастыря из-за случаев заболевания COVID-19 введен карантин.

Читайте такжеВ Киевской духовной академии УПЦ МП зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря», - сказал он.

«Там тоже раньше выявили нескольких больных. Сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря», - добавил Кличко.

***Троицкий Ионинский монастырь - православный мужской монастырь УПЦ Московского патриархата, который расположен в исторической части Киева - Зверинец.

Как сообщал УНИАН, в Киево-Печерской Лавре у почти 100 человек выявили коронавирус, три монаха умерли. Лавру закрыли на карантин. В Киевской духовной академии УПЦ МП подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 15 апреля в Ионинском монастыре было зафиксировано три случая заболевания COVID-19.