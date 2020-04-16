В Киеве спасатели дезинфицируют многоэтажки с больными COVID-19

Бригады спасателей обрабатывают жилые дома по специальным протоколам, а для собственной защиты используют спецсредства, рекомендованные специалистами ВОЗ.

В Киеве многоквартирные жилые дома, где выявлены случаи заболевания COVID-19 или жильцы находятся на самоизоляции, дезинфицируют бригады спасателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

Он также показал видео, как происходит дезинфекция в одном из таких домов.

Читайте такжеСенцов об очередном этапе обмена: 19 наших будут наконец-то дома, но это не все пленные из ОРДЛО

«Что касается домов, где были обнаружены случаи заболевания или где люди находятся на самоизоляции. Там дезинфекцию проводят спасатели. У них есть протоколы, как это делать. Также они используют спецсредства, рекомендованные специалистами ВОЗ», - отметил мэр столицы.

Он отметил, что подъезды жилых домов, придомовые территории и мусорные баки ежедневно должны обрабатывать работники коммунальных предприятий и управляющих компаний.

Кроме того, коммунальные службы города обрабатывают объекты дорожного хозяйства.

«С самого утра, пока большинство киевлян спят, работники «Киеавтодора» обрабатывают спецсредствами улицы. Ежедневно на маршруты выходят более 50 спецавтомобилей. Ежедневно используют 600-700 литров спецсредств, которые добавляют в воду. Хотя общественный транспорт столицы работает в режиме ограничений, дезинфицируют все без исключения остановки. Ведь часть стратегических предприятий и организаций, которые собственным транспортом доставляют сотрудников на работу, используют остановки как место сбора своих работников», - прокомментировал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 32 человека, на сегодня в городе уже 644 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.