Радуцкий: нынешняя ситуация с COVID-19 в Украине "вселяет веру в оптимистичный сценарий", но беспокоят праздники

Депутат отмечает, что во время праздников от самих людей зависит, насколько серьезно они отнесутся к безопасности собственного здоровья.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Украине "вселяет веру в оптимистичный сценарий".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос относительно оценки ситуации с коронавирусом в Украине, и направляется ли страна к пику заболеваемости, Радуцкий отметил: "Я сегодня не хочу быть "Вангой", потому что сегодня, как показывает мировая практика, ни одна страна не смогла спрогнозировать, когда будет пик, какой он будет, по какому сценарию пойдет развитие.... Я не знаю, когда будет пик. Но та ситуация, которая есть на сегодняшний день, вселяет веру в оптимистичный сценарий".

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что обеспокоен празднованием Пасхальных праздников.

"Меня очень беспокоят Пасхальные дни, которые будут... Мы видели вчера пример, что происходило на Вербное воскресенье", - сказал Радуцкий и добавил, что в этом вопросе "очень много зависит от людей - насколько серьезно они отнесутся к безопасности собственного здоровья".