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В Одессе ищут добровольцев для помощи животным, чьи владельцы слегли с коронавирусом (видео)

17:13, 11 апреля 2020
Общество
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Их домашних животных обеспечивают временным пристанищем и сейчас собирают базу добровольцев для участия в программе, говорится в сюжете ТСН.

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Добровольцы могут написать волонтерам в соцсети. Их предупреждают о возможных сложностях: обеспечить животное необходимым питанием и уходом, предупредить об участии в программе всех членов семьи.

Желающих бесплатно проконсультирует зоопсихолог.

Как сообщал ранее УНИАН, британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заразились коронавирусом. Сами коты в этом не виноваты – от них к человеку вирус не передается. Но животные могут переносить его на шерсти.

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