Кошек и собак призывают оставлять на карантине вместе с хозяевами

Ветеринары также предупреждают: вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях.

Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заразились коронавирусом. Сами коты в этом не виноваты – от них к человеку вирус не передается. Но животные могут переносить его на шерсти.

Совет британских ветеринаров относительно кошачьего карантина рассказывает 24 канал со ссылкой на CNN.

Что именно советуют ветеринары относительно котов, чьи хозяева имеют COVID-19:

Котов из домов, где обитают инфицированные коронавирусом люди, стоит в тех же домах и держать.

Если владелец кота находится в самоизоляции, то и самого кота следует содержать на карантине.

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Аргументируют такую позицию британские ветеринары тем, что в мире уже фиксировали несколько случаев COVID-19 у животных.

Например, 6 апреля стало известно, что у тигра из зоопарка Нью-Йорка обнаружили коронавирус. А чуть раньше, 4 апреля, появилась информация, что в китайском Ухане COVID-19 обнаружили у бездомных кошек. Так, эти животные, скорее всего, получили вирус от человека. Но никакой гарантии на 100%, мол, никто не даст, что обратный процесс невозможен.

Ветеринары также предупреждают: вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях. А значит – лучше уберечься и избежать даже вероятности инфицирования.

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