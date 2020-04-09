цей матеріал доступний українською

Кошек и собак призывают оставлять на карантине вместе с хозяевами

07:49, 09 апреля 2020
Экология
193 0
В мире уже фиксировали несколько случаев COVID-19 у животных / фото УНИАН

Британская ассоциация ветеринаров советует изолировать домашних кошек, владельцы которых заразились коронавирусом. Сами коты в этом не виноваты – от них к человеку вирус не передается. Но животные могут переносить его на шерсти.

Совет британских ветеринаров относительно кошачьего карантина рассказывает 24 канал со ссылкой на CNN.

Что именно советуют ветеринары относительно котов, чьи хозяева имеют COVID-19:

Аргументируют такую позицию британские ветеринары тем, что в мире уже фиксировали несколько случаев COVID-19 у животных.

Например, 6 апреля стало известно, что у тигра из зоопарка Нью-Йорка обнаружили коронавирус. А чуть раньше, 4 апреля, появилась информация, что в китайском Ухане COVID-19 обнаружили у бездомных кошек. Так, эти животные, скорее всего, получили вирус от человека. Но никакой гарантии на 100%, мол, никто не даст, что обратный процесс невозможен.

Ветеринары также предупреждают: вирус может держаться на меху животных так же, как и на других поверхностях. А значит – лучше уберечься и избежать даже вероятности инфицирования.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter