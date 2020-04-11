Очереди автобусов: на границе с Венгрией увеличилось число желающих попасть домой украинцев (фото)

В ГПСУ объясняют это эпидемиологической ситуацией, по которой украинцы хотят вернуться домой, и грядущими Пасхальными праздниками.

На границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются на родину.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в социальной сети Facebook.

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«Сейчас наблюдается существенное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска «Захонь», - говорится в сообщении.

В ведомстве связывают это с эпидемиологической ситуацией, по которой украинцы хотят вернуться домой, и с грядущими Пасхальными праздниками.

«Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска «Тиса» привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.