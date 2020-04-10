Отсутствие коронавируса: СБУ проверяет информацию о служебной халатности николаевских чиновников

Правоохранители заявляют, что чиновники не предоставили региональным учреждениям здравоохранения дополнительное финансирование на сумму 109 миллионов гривень.

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской областной госадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Внеочередная сессия областного совета 27 марта утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 млн гривен. Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета", - говорится в сообщении.

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По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области.

Сейчас следователи спецслужбы начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреле зафиксировано 2 тыс. 203 случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

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