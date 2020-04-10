УПЦ призвала не проводить совместные освящение вербы и пасхальных блюд, а поминальные дни - перенести

Посещение кладбищ в поминальные дни перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня.

Синод Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины 9 апреля принял решение о порядке проведения богослужений и правила доступа к храмам, а также празднование Пасхи во время усиленного карантина.

"Выбирая между полным закрытием храмов и запретом на проведение богослужений, как это есть сейчас во многих странах, и ограниченной карантинными предписаниями возможностью совершать богослужения – для блага полноты Поместной Церкви, заботясь как о телесном, так и о духовном здоровье верующих и всего общества, является благоразумным принять последнее", - говорится в опубликованном решении на сайте Православной церкви Украины.

Как дома приобщиться к богослужению

Отмечается также, что находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, верующие должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдая обычные правил участия в храмовом богослужении.

Также в УПЦ разъяснили, как в условиях карантинных ограничений будут проводиться богослужения в храмах:

во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, которые участвуют в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – совместным общим количеством не более 10 человек;

использование защитных масок или респираторов для священнослужителей и певчих на время свершения ими служение имеет рекомендательный характер, для всех остальных ношение обязательно;

во время не богослужениий в храмах не должны находиться одновременно больше чем два человека (не учитывая священнослужителя) – в храме большого размера, и больше одного лица (не учитывая священнослужителя) – в храме малого размера, извне не должны образовываться очереди.

Как осуществлять захоронения умерших:

допускать не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

расположение должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров площади;

должна сохраняться безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего человека из-за риска инфицирования.

На время праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), Страстной седмицы, Пасхи и Пасхальной седмицы предоставляются следующие рекомендации:

архиереи и духовенство через средства массовой информации, объявления, в проповедях и общении должны просить всех мирян оставаться дома и приобщаться к молитве через средства трансляции (из местного храма или из кафедрального собора епархии или кафедрального собора Предстоятеля);

учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычные общие освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей;

в внеслужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении;

настоятелям приходов, руководителям монастырей обеспечить, там где есть возможность, в течение праздничных дней, особенно в воскресенье 12 апреля, в субботу 18 апреля и в воскресенье 19 апреля, пребывание в храме одного очередного священнослужителя для индивидуального общения с прихожанами и удовлетворения их религиозных потребностей;

в малых населенных пунктах (селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой) информировать мирян относительно проведения освящения пасхальных блюд у мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением социальной дистанции;

при индивидуальном освящении пасхальных блюд у мест проживания верующих не допускать их скопления и контролировать соблюдение общих норм карантина;

индивидуальное освящение возможно как в воскресенье, 19 апреля, так и накануне в субботу, 18 апреля (с соблюдение предписаний по употреблению песнопений Великой субботы);

поскольку такая форма является традиционной при исключительных обстоятельствах (например, когда заблаговременно освящаются пасхальные блюда для передачи их военным, которые находятся на фронте) – организовать, по договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное (в течении дней Страстной седмицы) освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы во время приобретения верующие были письменно информированы, что их блюда уже освящены православным священнослужителем;

в случае, если миряне не имели возможности в ни один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд – позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв благословения в храмах, окропить их святой водой;

проведение во время богослужений Страстной седмицы и на Пасху предусмотренных Уставом обходжень храма согласно местным обстоятельствам или не совершать, или совершать обнесение Плащаницы в самом храме, или совершать обход вокруг храма лишь в составе тех, кто участвует в соответствующем богослужении;

в случае если крестный ход на Пасху не совершается – сразу после выхода Заутреня начинается перед дверями храма;

посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 г.);

во время до Пасхи через объявления, проповеди и в средствах массовой информации обращаться к членам семей лиц старшего возраста или тех кто заботится о них, позаботиться о том, чтобы в день праздника такие лица имели дома освященные пасхальные блюда и через соблюдение норм карантина не остались без традиционной праздничной трапезы;

епархиальным архиереям, настоятелям, руководителям монастырей позаботиться об установлении контакта с местными органами Национальной полиции, в частности с определенной ими ответственным лицом за мобильную связь, чтобы в случае возникновения вопросов – решать их.

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В решении Синода говорится и о том, что УПЦ будет настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужение и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены, храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина. В случае введения специальных разрешений на передвижение настаивать на предоставлении таких разрешений священнослужителям и церковнослужителям для выполнения ими своих религиозных обязанностей.

Вместе с тем настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что предоставленный решением Правительства разрешение лицам, достигшим 60-летнего возраста, но выполняют определенные общественно важные обязанности, не находиться в самоизоляции – распространяется и на священнослужителей и церковнослужителей, которые обеспечивают деятельность храмов и религиозных общин.

Как сообщал ранее УНИАН, 11 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавируса из Китая. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений.

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