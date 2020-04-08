В рядах ВСУ количество больных COVID-19 возросло до пяти

Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 3 апреля он находился на самоизоляции, поскольку перед этим контактировал с больным лицом.

В Вооруженных силах Украины состоянию на 7:00 8 апреля зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19, из них - один летальный.

«На 07.00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них - один летальный», - сообщает пресс-служба Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 118 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 19 человек.

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«Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 3 апреля находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с данным военным, находятся на самоизоляции», - сообщают в командовании.

Командование Медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Как сообщал ранее УНИАН, в Вооруженных силах Украины по состоянию 7 апреля было зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19, из них один летальный.

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