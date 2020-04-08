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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 8 апреля

08:57, 08 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,42 миллиона человек. Наибольший показатель инфицированных зарегистрирован в США, Испании, Италии, Франции, Германии.

От опасной болезни скончались более 82 тысячи человек. Антирекорды по смертности поставили Италия, Испания и Франция.

С начала пандемии вылечились более 300 тысяч пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине сейчас насчитывается 1 668 человек, инфицированных коронавирусом. При этом 35 человек выздоровели, 52 случая – летальные.

За сутки были зафиксированы 206 новых случаев.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 8 апреля 2020

  • Основатель Twitter пожертвовал более 28% своих доходов на борьбу с коронавирусом в мире
  • Китайский Ухань ослабил жесткий карантин – жителям разрешили покидать город
  • В Китае за сутки выявили 62 случая коронавируса, среди которых два смертельных
  • Франция ввела спецразрешения для въезда в страны
  • США установили новый антирекорд смертности от коронавируса
  • За рубежом от коронавируса выздоровели 17 украинцев

Вирус на оккупированных территориях

На оккупированном Донбассе зафиксирована первая смерть от коронавируса. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в больнице Амвросиевки умер гражданин, зараженный коронавирусом.

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