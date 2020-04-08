Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 8 апреля
В мире бушует пандемия коронавируса COVID-19. В связи с этим в Украине и других странах мира введен жесткий карантин.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,42 миллиона человек. Наибольший показатель инфицированных зарегистрирован в США, Испании, Италии, Франции, Германии.
От опасной болезни скончались более 82 тысячи человек. Антирекорды по смертности поставили Италия, Испания и Франция.
С начала пандемии вылечились более 300 тысяч пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине сейчас насчитывается 1 668 человек, инфицированных коронавирусом. При этом 35 человек выздоровели, 52 случая – летальные.
За сутки были зафиксированы 206 новых случаев.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 8 апреля 2020
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Вирус на оккупированных территориях
На оккупированном Донбассе зафиксирована первая смерть от коронавируса. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в больнице Амвросиевки умер гражданин, зараженный коронавирусом.
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