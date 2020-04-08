В Сумах из-за пребывания на улице без масок оштрафовали четырех иностранных студентов

Студентам Сумского государственного университета, которые прибыли на обучение из Иордании, придется заплатить по 17 тыс. грн каждому.

В Сумах за пребывание в общественном месте без защитных масок оштрафовали четырех иностранных студентов.

Как сообщили УНИАН в Заречном районном суде города Сумы, соответствующие решения суд вынес сегодня, 8 апреля.

«Сегодня двое судей Заречного райсуда, рассматривая соответствующие административные протоколы, на четырех судебных заседаниях признали студентов виновными в нарушении правил карантина и решили наложить на каждого из них штраф в размере 17 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Как уточнила корреспонденту УНИАН главный специалист Заречного райсуда г. Сумы Юлия Попович, нарушители в судебных заседаниях не возражали против обстоятельств, указанных в протоколах, и объяснили, что действительно находились в зоне отдыха без защитных масок.

Как сообщил УНИАН представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, речь идет о нарушении правил карантина студентами Сумского государственного университета, прибывшими на учебу из Иордании.

По его информации, событие произошло 6 апреля около 17.30 в областном центре в районе улицы Ивана Сирко, вблизи озера Чеха.

«Четверо иностранных студентов находились группой в зоне отдыха у озера Чеха без средств индивидуальной защиты - медицинских или респираторных масок. Патрульные составили на каждого из них админпротокол», - рассказал Сологуб.

По его данным, в протоколах, которые составили патрульные, правонарушители объяснили, что якобы не знали о правилах карантина и необходимости пребывания в публичном месте в защитных масках.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля по 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.