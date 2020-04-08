Стадион Металлист в Харькове могут отдать под госпиталь для больных COVID-19
08:01, 08 апреля 2020Общество
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На Харьковщине для граждан, которые будут проходить обсервацию, подготовили около 2 тысяч мест.
Иллюстрация / REUTERS
При крайней необходимости власть Харьковской области может отдать стадион Металлист для размещения больных COVID-19.
Об этом в эфире местного телеканала АТН сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
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«... Мы уже группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион, и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области для граждан, которые будут проходить обсервацию, подготовили около 2 тысяч мест.
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