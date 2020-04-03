Обнародован перечень новых запретов в рамках усиления карантина

Некоторые виды запретов, в частности, относительно пребывания в общественных местах без средств индивидуальной защиты и перемещения по улицам более чем двух лиц, вступают в силу 6 апреля.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал перечень карантинных мер, что дополнительно установленные правительством с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.

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Список он разместил в своем Telegram-канале.

В частности, до 24 апреля запрещено:

- с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно;

- с 6 апреля перемещения группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

- нахождение в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);

- находиться на улицах без документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус;

- самовольно покидать места обсервации (изоляции)»

Криклий отметил, что полный перечень мероприятий будет обнародован в ближайшее время.

По его словам, такие меры являются вынужденными, они позволят более эффективно бороться с распространением COVID-19 и усилить контроль за соблюдением всех правил карантина.

Также Криклий напомнил, что остается работать 21 пункт пропуска на государственной границе и устанавливается обязательная обсервация для всех лиц, которые пересекают государственную границу. Исключение - для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил новые меры по ужесточению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни.