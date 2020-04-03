Новые ограничения: что разрешили и запретили делать украинцам во время карантина (видео)
Кабинет министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни.
Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в специальном видеообращении.
В частности, среди прочего, Правительство решило следующее:
- ограничить количество работающих пунктов пропуска на государственной границе - их останется 21;
- обязательная 14-дневная обсервация всех, кто возвращается из-за границы;
- запрет передвижения по улицам больше двух людей (за исключением лиц, сопровождающих детей);
- обязательное ношение маски.
Шмыгаль также призвал воздержаться от походов на шашлыки, прогулок по паркам и посещения массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели. "Это на самом деле поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями", - говорил премьер.
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Говоря о возможности послабления карантина, Шмигаль отметил, об этом можно будет говорить, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости. В частности, в конце апреля.
По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, что позволит в начале мая начать "рестарт экономики".
"Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца", - сказал он.
Позже перечень запретов уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
В частности, с 6 по 24 апреля будет запрещено следующее:
- пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;
- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения)
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус;
- самовольно покидать места обсервации (изоляции).
Полный перечень мероприятий намерены обнародовать в ближайшее время.
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