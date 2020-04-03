В Киевской области COVID-19 заболели 70 человек, четверо умерли - ОГА

Подозрение на заражение коронавирусом еще у 308 человек.

В Киевской области зафиксировано 70 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели три человека, четверо умерли.

«По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 марта официально подтверждены 70 случаев заболевания. В том числе четверо детей (три из пгт Козин и одна из с. Лесники», - сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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В частности, подтверждено 27 случаев в Обуховском районе, пгт Козин, с. Романков, Украинка; 14 – в Киево-Святошинском районе, Вишневом, Боярке, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка; 6 - Борисполь, 3 - Белая Церковь, 3 - Бровары, 3 - Буча, 2 - Ирпень, 2 - Вышгород, 2 - в Васильковском районе, с. Рославичи; 1 - в Бориспольском районе, с. Гнедин; 1 - Ворзель, 1 - Гостомель, 1 – в Белоцерковском районе, с. Фурсы; 1 - в Броварском районе, с. Зазимье; 1 - пгт Ставище, 1 - в Макаровском районе, с. Мостыще; 1 - в Мироновском районе, с. Масловка.

На стационарном лечении находится 24 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 46.

Вследствие инфицирования коронавирусом умерли четыре человека - двое мужчин, 49 лет (с. Мостыще, Макаровский р-н) и 47 лет (г. Белая Церковь), и две женщины, 69 лет (с. Гатное, Киево-Святошинский р-н) и 75 лет (с. Тарасовка Киево-Святошинский р-н).

Подозрение на заражение имеют 308 человек, больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.

Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

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