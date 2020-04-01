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Массовая дезинфекция подъездов: чем именно обрабатывают и помогает ли это (видео)

17:33, 01 апреля 2020
Общество
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В Днепре, Харькове и Запорожье моют, согласно распоряжению городских властей, в других городах – дезинфекция – на усмотрение жильцов, говорится в сюжете ТСН.

Чем именно обрабатывают и помогает ли это, рассказали горожане.

Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре почти 700 литров алкоголя, изъятого 30 марта с так называемой "наливайки" на жилмассиве «Сокол», где незаконно продавали спиртные напитки, направят на изготовление антисептиков.

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