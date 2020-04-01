Массовая дезинфекция подъездов: чем именно обрабатывают и помогает ли это (видео)
17:33, 01 апреля 2020Общество
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Из-за вспышки эпидемии моют, согласно распоряжению городской власти. В других городах – дезинфекция – на усмотрение жильцов.
Массовая дезинфекция подъездов: чем именно обрабатывают и помогает ли это
В крупных городах проводят массовую дезинфекцию подъездов многоэтажек из-за эпидемии коронавируса.
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В Днепре, Харькове и Запорожье моют, согласно распоряжению городских властей, в других городах – дезинфекция – на усмотрение жильцов, говорится в сюжете ТСН.
Чем именно обрабатывают и помогает ли это, рассказали горожане.
Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре почти 700 литров алкоголя, изъятого 30 марта с так называемой "наливайки" на жилмассиве «Сокол», где незаконно продавали спиртные напитки, направят на изготовление антисептиков.
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