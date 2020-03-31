В Днепре 700 литров изъятого из «наливайки» алкоголя переделают на антисептики

Алкоголь изъяли из магазина, который, несмотря на запрет, продолжал работать.

В Днепре почти 700 литров алкоголя, изъятого 30 марта с так называемой наливайки на жилом массиве «Сокол», где незаконно продавали спиртные напитки, направят на изготовление антисептиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.

«Несмотря на запрет городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям о продаже спиртного на разлив, приостановление работы различных заведений, где массовое скопление людей, есть предприниматели, которые без всяких разрешительных документов продают спиртные напитки. Около 700 литров изъятого из «наливайки» алкоголя направят на изготовление стерилизационных средств, антисептиков для рук», - говорится в сообщении.

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, на сегодняшний день уже есть договоренность с фармацевтическими компаниями об изготовлении дезинфикаторов из изъятого сырья, которое город, согласно решению комиссии ТЕБНС, будет передавать на давальческой основе и получать готовый продукт бесплатно.