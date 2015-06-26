В Одессе установлены личности всех жертв массовых беспорядков 2 мая прошлого года

Об этом УНИАН сообщил эксперт общественной комиссии "Группа 2 мая", которая проводит независимое расследование событий, врач-токсиколог Владимир Саркисян.

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По его словам, личность 63-летнего Михаила Вячеславова, который погиб в Доме профсоюзов, официально установлена 24 июня. Исследования трупа проводились в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как пояснил Саркисян, на установление личности этого жителя Одессы ушло много времени в связи с тем, что трижды проведенные генетические исследования не давали положительных результатов, поскольку у погибшего нет прямых кровных родственников. "Дочка у погибшего – приемная у него были братья, но сам Михаил также был приемным ребенком в семье", - рассказал Саркисян. Он отметил, что сначала, сразу после трагедии, было несколько неопознанных тел – на каждое претендовали разные люди. Вячеславова опознали, но протокол опознания не был оформлен – "решили чисто схематично: делать генетическую экспертизу".

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"Добиться повторного опознания родственникам удалось только после того, как я начал настаивать на проведении повторной экспертизы", - пояснил Саркисян.

По некоторым данным, Вячеславов не был активным участником пророссийского движения. На Куликово поле, где дислоцировался палаточный лагерь активистов антимайдана, мужчина приходил ради общения. Со слов близких, после перенесенной травмы он находился на учете в психоневрологическом диспансере.

2 мая 2014 года Вячеславов пришел на Куликово поле якобы на анонсированный концерт. В Доме профсоюзов он оказался вместе с племянницей, которая часто посещала лагерь. Во время пожара девушка не пострадала, обгоревшее тело Вячеславова было обнаружено между 3 и 4 этажами Дома профсоюзов.

Как отметили в "Группе 2 мая", таким образом, все погибшие 2 мая на данный момент опознаны, заявления о пропавших в тот день людей больше не поступали.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. В общем 2 мая пострадало около 300 человек, погибло 48 человек.

Справка УНИАН. "Группа 2 мая" проводит независимое журналистское расследование событий, которые произошли 2 мая в Одессе. Она состоит из журналистов и экспертов в разных сферах, которые придерживаются разных политических взглядов.