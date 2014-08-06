Следователь: Беспорядки в Одессе планировались задолго до трагедии 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший следователь по особо важным делам Главного управления МВД Руслан Сушко во время заседания временной депутатской комиссии по контролю расследования событий 2 мая.

Он отметил, что людей нарочито зазывали в Дом профсоюзов, и «центр возгорания был в доме», поэтому есть основания предполагать о заблаговременном планировании.

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«На данный момент есть основания считать с большой долей вероятности: эти события, беспорядки были спланированы задолго до 2 мая. Цель этих действий – дискредитация действующей власти, а также расшатывание ситуации в Одессе, в области, в целом по стране», - сказал Сушко. Он также отметил, что следствие располагает определенной информацией о финансировании мероприятий по дестабилизации обстановки, и об организаторах, но тайна следствия исключает разглашение этих данных.

Следователь также призвал членов комиссии не бросаться обвинениями по поводу затягивании расследования, а учесть тот факт, что у правоохранителей и органов досудебного следствия ограничены ресурсы. В то время, как количество фигурантов, принимавших участие в массовых беспорядках, весьма значительно. Кроме того, по его словам, необходимо время на большое количество различных экспертиз.

Сушко также сказал, что сейчас под арестом остаются 12 человек, для остальных избрана другая мера пресечения. В материалах одного из уголовных производств, которое касается событий в центре Одессыи сейчас формируется для передачи в судебные инстанции, фигурируют 33 подозреваемых в преступлениях. В их числе – граждане Украины, России и Приднестровья. Старший следователь также отметил, что это – не все подозреваемые, части удалось скрыться.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Сразу погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.