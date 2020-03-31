Украинцев, которые прилетели с Бали, могут отпустить на самоизоляцию - СМИ
Украинцам, которые прилетели с Бали, в среду, 1 апреля, сделают ПЦР-тесты. Если они покажут отрицательный результат – людей отпустят домой на самоизоляцию.
Такое решение как компромисс предложил министр инфраструктуры Владимир Криклий, сообщили Obozrevatel.ua собственные источники среди пассажиров рейса.
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По их словам, Криклий снова приехал к ним в понедельник вечером и предложил альтернативу, с которой все согласились. Три дня они проведут на обсервации, потом сдадут ПЦР-анализ (причем отмечается, что именно ПЦР, а не экспресс-тесты), и если все будут отрицательными, то их отпустят на самоизоляцию.
"Компромиссное решение такое: три дня – потом на самоизоляцию домой. Только прошу не нарушать", – сказал Криклий.
Как сообщал УНИАН, в аэропорт "Борисполь" примерно в 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали пройти обсервацию.
Часть пассажиров поместили в обсервацию в отель "Казацкий" в самом центре Киева. Большинство же туристов отказалась от принудительного карантина.
Отель "Казацкий" опечатали, а туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – из кранов течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.
После пассажирам пошли на уступки: предложили бесплатное проживание в Пуще Конгресс" и возможность выехать на обсервацию в родные области.
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