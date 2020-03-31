Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 31 марта
Коронавирус в мире: статистика
Со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 людей и вылечились – 165 837.
Лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек.
Далее идут Испания и США.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
По состоянию на вечер 30 марта, в стране подтверждено заболевание у 548 человек.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. В целом 8 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Коронавирус и украинцы за рубежом
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что количество украинцев, которые лечатся за границей от коронавируса, выросло с 27 до 30 человек.
8 граждан Украины поправились за рубежом (4 - в Японии, 2 - в Италии, 1 - в Польше, 1 - в Германии), а четверо умерли.
При этом, 11 тыс. 15 украинцев зарегистрировались для возвращения в Украину.
Побег с обсервации
Вернувшиеся с Бали украинцы сбежали с обсервации после того, как их привезли не в Пущу Водицу, а в отель "Козацкий". При этом они жаловались друг другу на то, как их пытались задержать, и что спрашивали у них документы. Одного из туристов из "Козацкого" уже госпитализировали с повышенной температурой.
В полиции обещают охранять места обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа, а также разъяснять им, что покидать эти места изоляции запрещено.
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