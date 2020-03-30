Полиция будет охранять места обсервации и объяснять, что выходить из них нельзя

В местах обсервации есть достаточное количество нарядов полиции "для надлежащего обеспечения карантинных мероприятий".

Правоохранители будут охранять места обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа, а также разъяснять им, что покидать эти места изоляции запрещено.

Об этом в эфире hromadske заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он уточнил, что МВД должно обеспечить охрану общественного порядка во время перемещения граждан от границы до места обсервации и непосредственно в самом месте обсервации.

"Так, как сейчас это происходит возле отеля в центре Киева (отель "Казацкий" - ред.) и санатория Пуща-Водица, куда прибыли граждане для обязательной обсервации. Там правоохранители общаются с гражданами, объясняют необходимость соблюдения карантинных ограничений и отмечают, что во время изоляции запрещено выходить за пределы обсервации, ни с кем не общаться - только по телефону и другим средствам электронной связи", - пояснил представитель МВД.

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Шевченко отметил, что в указанных местах обсервации есть достаточное количество нарядов полиции "для надлежащего обеспечения карантинных мероприятий".

"Между прочим, никаких грубых нарушений не было зафиксировано, как, кстати, и с двумя рейсами из Дохи, Катара. Да, определенные граждане не хотели в течение длительного времени добровольно ехать в места обсервации. Но после длительного разъяснения, бесед, все вышли и проследовали на автобусах к месту обсервации", - добавил он.

Представитель МВД подчеркнул, что после принятия 29 марта постановления правительства каждый гражданин, который прибудет в Украину из-за рубежа любым путем (самолетом, поездом, автомобилем), должен пройти обязательную обсервацию.

"То есть, пребывание в течение 14 дней в местах, определенных областными администрациями или КГГА", - уточнил он.

Ранее УНИАН сообщал, как эвакуированы из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и пытались убежать из аэропорта, выломав дверь.