Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 30 марта

Число заболевших в Украине приближается к 500, в мире эта цифра перевалила за 700 тысяч.

Украина и мир продолжают борьбу с коронавирусным заболеванием COVID-19 - число заболевших растет, а ряд стран продолжают вводить ограничительные меры для недопущения распространения болезни.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 30 марта, в мире от коронавирусной болезни умерли 34 082 человек (3173 за одни последние сутки), около 724 тысяч заболели, примерно 538 тысяч инфицированы в настоящее время, около 152 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 10 800 умерших, за сутки умерли примерно 800 человек). Далее следуют Испания (около 6800 умерших, более 800 за сутки), материковая часть территории КНР (3300 умерших), Иран (2640 умерших), Франция (более 2600) и США (около 2500).

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные

По последней информации Министерства здравоохранения, в Украине число заболевших выросло до 480. За последние сутки эта цифра увеличилась на 62. Умерли от коронавируса в Украине 11 человек, при этом шестерым удалось выздороветь - их уже выписали из больницы.

Накануне Минздрав определил перечень из 240 больниц, которые будут первыми принимать пациентов с коронавирусом.

Обязательная обсервация для недопущения коронавируса

Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Решение приняли на фоне ряда инцидентов в аэропорту "Борисполь". В частности, в ходе одного из них эвакуированные из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и пытались сбежать из аэропорта, выломав двери.

Три сценария эпидемии

Президент Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях развития ситуации с эпидемией коронавируса в стране и отметил, что в случае двух худших сценариев, при которых 25-50% украинцев одновременно заболеет COVID-19, медицинская система Украины не выдержит.

По его словам, каждый украинец должен осознать, что "карантин - это не каникулы".

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