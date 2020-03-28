В МИД объяснили, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле

Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично, поэтому в МИД советуют при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.

В Министерстве иностранных дел объяснили, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) на Telegram-канале ведомства, посвященном коронавирусу. Так, по состоянию на 28 марта из Германии, Австрии, Чехии можно добраться в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию.

"Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможно только через трассу А1, которая открыта с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией. В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь", - говорится в сообщении.

В Украину можно добраться из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через ряд контрольно-пропускных пунктов, о которых можно узнать на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, а из Сербии - через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

В МИД отмечают, что из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично, и советуют при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.

"Призываем строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режима самоизоляции по прибытии в Украину. Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, которые вас окружают", - подчеркнули в министерстве.