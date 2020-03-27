На Днепропетровщине определили 43 места обсервации для приезжих из-за границы

Там смогут разместить около 2,5 тысяч здоровых людей, которые возвращаются из-за границы и не имеют соответствующих условий для самоизоляции дома.

В Днепропетровской области определены 43 места обсервации для людей, которые возвращаются из-за границы.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк.

«В Днепропетровской области определили 43 места обсервации. Там смогут разместить около 2,5 тысяч здоровых людей, которые возвращаются из-за рубежа. Направлять будут тех, кто не имеет соответствующих условий для самоизоляции дома и, если семья отказывается принять своего родственника на самоизоляцию», - отметил Сердюк.

По его словам, если потребности отправлять человека на обсервацию нет, то нужно самоизолироваться дома на 14 дней и обязательно сообщить о своем приезде из-за границы семейному врачу или обратиться по телефону «горячей линии» - 0 800 500 474.