По словам премьера, граждане продолжают прибывать из-за рубежа и это увеличивает количество зараженных коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что единственным источником попадания коронавируса Covid-19 в Украину являются приезжие из-за рубежа.

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Об этом премьер заявил во время заседания Кабинета министров. По словам Шмыгаля, граждане продолжают прибывать из-за рубежа и это увеличивает количество зараженных коронавирусом.

"Этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией, которые приезжают в Украину, и дальше происходит колоссальное уже, так, как в европейских странах, начинается гиперболическое развитие этой болезни", - сказал он, сообщает 112.ua.

В связи с этим 27 марта правительство намерено закрыть любое пассажирское движение через границу Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней, до 24 апреля.

По состоянию на 25 марта случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 9 областях. На сегодняшний день в Украине диагностированы 113 случаев заражения Covid-19. Из всех 113 случаев 4 являются летальными. Выздоровел 1 человек.