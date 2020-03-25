В стиле карантина: дизайнер обновил логотипы украинских компаний (фото)
13:57, 25 марта 2020Общество
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Идея сделать это пришла ему, когда он стоял в очереди в супермаркете.
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Украинский дизайнер Гоша Космо обновил логотипы известных компаний в стиле карантина.
Читайте такжеВ Украине вводится режим чрезвычайной ситуацииСоответствующие иллюстрации он опубликовал у себя на странице в Facebook.
Как пишет НВ, по словам дизайнера, идея обновить логотипы пришла ему, когда он стоял в очереди в супермаркете: ему захотелось раздвинуть буквы на безопасное расстояние.
Именно поэтому буквы в логотипе Ашана держат дистанцию.
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
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