В стиле карантина: дизайнер обновил логотипы украинских компаний (фото)

Идея сделать это пришла ему, когда он стоял в очереди в супермаркете.

Украинский дизайнер Гоша Космо обновил логотипы известных компаний в стиле карантина.

Читайте такжеВ Украине вводится режим чрезвычайной ситуацииСоответствующие иллюстрации он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Как пишет НВ, по словам дизайнера, идея обновить логотипы пришла ему, когда он стоял в очереди в супермаркете: ему захотелось раздвинуть буквы на безопасное расстояние.

Именно поэтому буквы в логотипе Ашана держат дистанцию.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.