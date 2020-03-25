цей матеріал доступний українською

В стиле карантина: дизайнер обновил логотипы украинских компаний (фото)

13:57, 25 марта 2020
Общество
475 0
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo

Читайте такжеВ Украине вводится режим чрезвычайной ситуацииСоответствующие иллюстрации он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Как пишет НВ, по словам дизайнера, идея обновить логотипы пришла ему, когда он стоял в очереди в супермаркете: ему захотелось раздвинуть буквы на безопасное расстояние.

Именно поэтому буквы в логотипе Ашана держат дистанцию.

Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo
Дизайнер обновил логотипы компаний в стиле карантина / facebook.com/goshakosmo

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter