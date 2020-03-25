На сегодняшний день в Украину вернулись более 78 тысяч украинцев - МИД

За границей от коронавируса лечатся 18 украинцев, находятся на карантине 152.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что на сегодняшний день в Украину вернулись 78 тыс. 592 украинцев.

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Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 20:00 24 марта.

За рубежом 18 украинцев проходят лечение: пять - в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, по двое - в Италии, Польше, ОАЭ, и по одному - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Кроме того, 152 украинца находятся на карантине: 106 - в Польше, 16 - в Бразилии, 8 - во Вьетнаме, 7 - в Германии, трое - в Объединенных Арабских Эмиратах, двое - в Соединенных Штатах Америки, двое - в Австралии, двое - в Молдове, по одному - в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Неизменной остается количество выздоровевших украинцев: четверо - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.

Также три украинца умерли в Италии.

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