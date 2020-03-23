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Зеленский посоветовал украинцам готовиться к лету и заниматься спортом во время карантина (видео)

20:53, 23 марта 2020
Общество
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Зеленский советует заниматься физкультурой на карантине / фото instagram.com/zelenskiy_official

Украинцы могут с пользой провести время на карантине, введенному в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, например, заниматься спортом.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 23 марта.

"Традиционный совет - чем занять себя на карантине. Не за горами лето, а значит, самое время вспомнить про физическую форму. В интернете вы легко найдете множество курсов для тренировки дома", - подчеркнул он.

Также Зеленский, ссылаясь на слова медиков, заверил, что сегодня физкультура нужна всем.

"Но без фанатизма и без погони за рекордами. Будьте здоровы, дорогие украинцы", - добавил президент.

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