В Киеве на карантин закрыли все интернаты

В настоящее время ни одного подозрения на коронавирус в этих интернатах нет.

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19), 8 интернатных учреждений Киева полностью закрыты для посетителей.

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеКарантин в Киеве: отмененные концерты, закрытые кинозалы и театры – полный список

«Из-за угрозы распространения эпидемии, мы приняли решение максимально ограничить контакты уязвимых категорий населения. Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территории интернатов не допускаются посетители. Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов или работают вахтовым методом», - отметила Хонда.

Она также добавила, что пока ни одного подозрения на коронавирус в интернатах нет. При этом 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией в Киевском психоневрологическом интернате, и 2 человека - в Дарницком детском доме-интернате.

Всего в Киеве работает 8 интернатных учреждений, из них: 2 детских, 2 пансионата для пожилых людей и 4 психоневрологических интерната. В них проживает 2 тыс. 378 человек.

В КГГА заверили, что работники учреждений осуществляют постоянный контроль эпидемической ситуации.

Читайте также: