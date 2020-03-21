В Ивано-Франковске женщину, которая умерла от коронавируса, похоронили на отдельном участке кладбища

Результатов тестов на коронавирус у мужа и сына умершей франковчанки еще нет.

В Ивано-Франковске сегодня похоронили женщину, которая умерла от коронавируса, на отдельно выделенном участке кладбища.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Мы похоронили женщину 56 лет, у которой был выявлен коронавирус, с соблюдением всех санитарных требований и на отдельно выделенном участке кладбища в селе Чукаловка (городское кладбище - УНИАН), - отметил мэр.

По его словам, результатов лабораторных тестов на выявление коронавируса у мужа и сына умершей еще нет.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Мэр предложил осуществлять захоронение умерших от коронавируса на отдельном месте.