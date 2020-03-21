Мэр Черновцов попросил Зеленского ввести чрезвычайное положение на территории области

Каспрук отмечает, что в Черновцах безответственные жители пренебрегают рекомендациями медиков о поведении во время карантина.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал президента Украины Владимира Зеленского ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Черновицкой области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Каспрук заявил в своем видеообращении, размещенном в Facebook.

«Обратился сегодня к президенту Украины, к секретарю СНБО и премьер-министру Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области, и соответственно, Черновцов, чрезвычайное положение», - сказал Каспрук.

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Он добавил, что возмущен тем, как жители Черновцов пренебрегают рекомендациями медиков о поведении во время карантина. «На тех людей, которые не понимают, какие безответственные, надо действовать более жестко. Эти все моменты власти, правоохранительным органам предоставит режим чрезвычайного положения», - сказал Каспрук.

Он также выразил надежду, что введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы всего государства, региональных властей, предпринимателей, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом.

«Ожидаем решения. Его принятие достаточно вероятно. Надеюсь, что оно будет принято - чем раньше, тем лучше до того времени, пока наша статистика негативно не начнет "зашкаливать", - продолжил мэр Черновцов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось с 29 до 39. В частности, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Таким образом, в Черновицкой области в настоящее время 25 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.