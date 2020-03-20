Одесситов начнут предупреждать о карантине с моторных лодок

Также с утра по улицам города разъезжают автомобили муниципалитета, которые информируют граждан о карантинных мероприятиях.

В Одессе о карантинных ограничениях, связанных с нераспространением коронавируса, будут предупреждать население, в том числе на побережье Черного моря с лодок.

Как сообщили УНИАН в мэрии, сегодня начато оповещение сотрудниками управления по вопросам гражданской защиты Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета и коммунального учреждения «Муниципальная стража».

Читайте такжеВ Хмельницком на период карантина отменили льготный проезд в транспорте

В частности, с утра пятницы по улицам города разъезжают автомобили муниципалитета, которые с помощью современной автоматизированной системы централизованного оповещения информируют граждан об основных карантинных мероприятиях. Также предупреждают об уголовной ответственности за нарушение карантина.

«Аналогично будет работать оповещение населения спасателями КУ «Спасательно-водолазная служба» на побережье», - сообщили в мэрии.

В частности, спасатели в 14:00 на 13 станции Большого Фонтана запустят оповещение населения с моторных лодок, катеров, с берега и т.п.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В мире на коронавирус заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс. лиц.