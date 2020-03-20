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Из Польши поездами сегодня вернулись свыше 1150 человек - пограничники

11:30, 20 марта 2020
Общество
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/ УНИАН Украинцы возвращаются домой спецрейсами / УНИАН

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, госорганы организуют спецрейсы, которыми из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны иностранцы.

«Такие рейсы уже активно осуществляются самолетами, а с сегодняшнего дня и поездами. Они были организованы совместными скоординированными усилиями Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и Укрзализныци», - говорится в сообщении.

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Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска «Мостиска-железнодорожная станция» после 4:00. Им прибыли более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство.

Отмечается, что всем пассажирам измерили температуру. «Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий», - сообщили в ГПСУ.

После 7:00 в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым прибыли почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление проводилось по такой же схеме.

Как сообщал ранее УНИАН, несколько десятков украинцев хотели вылететь из Киева за границу несмотря закрытие авиационного пространства.

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