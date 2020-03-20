В Украине начато шесть уголовных производств за нарушение правил карантина

За порядком следят 14 тысяч полицейских и 2,1 тысячи бойцов Национальной гвардии.

С начала карантина полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение его правил.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ведомстве отметили, что к несению службы привлечены более 14 тысяч полицейских и 2100 бойцов Национальной гвардии. "Лидером" по количеству нарушений является Днепропетровщина - там составлено 75 административных протоколов.

"Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 – в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове разъяренные пассажиры разбили стекло в трамвае: движение транспорта в городе массово блокируется.