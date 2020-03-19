В Минобразования рассказали, какой должна быть зарплата педагогов во время карантина

В Министерстве образования и науки отмечают, что в период закрытия на карантин учебных заведений никто не имеет права лишать педагогов зарплат или обязывать их писать заявления об отпусках.

Педагоги в период карантина должны получать выплаты в размере средней зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сказала во время брифинга.

Говоря о зарплатах педагогов в период карантина, Мандзий заметила, что основой в понимании этого вопроса должны быть "письма, которые направлены за подписью исполняющего обязанности министра образования и науки".

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"И второе письмо, которое мы направили, общее с Центральным комитетом профсоюза работников образования. Исполняющий обязанности министра образования и науки подписал соответствующее второе письмо, где... обосновано, на какие документы необходимо ссылаться, когда вы устанавливаете оплату труда педагогических работников во время карантина", - сказала Мандзий.

Она подчеркнула, что оплата труда педагогов во время карантина должна быть "в пределах средней заработной платы".

"Средняя заработная плата должна быть сохранена в случаях... Вы можете, так сказать, использовать те ссылки, которые мы использовали, когда готовили вам необходимы письма. А это отраслевое соглашение между Министерством образования и профсоюзом, Центральным комитетом профсоюза работников образования и науки, а также 113 статья Кодекса законов о труде в Украине ", - подытожила Мандзий.

Она добавила, что оплата труда всем работникам - педагогическим, научно-педагогическим, - начисляется в пределах средней заработной платы.

"Или в размере средней заработной платы... Также может осуществляться по ратификации из расчета заработной платы, установленной при тарификации. Никто не имеет права не выплачивать вам заработную плату и отпускать или обязывать вас писать заявление об отпуске", - сказала заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса в украинских учебных заведениях введен с 12 марта по 3 апреля.